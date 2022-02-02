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Валерій Леонтьєв не міг заплющити очі після операції: пластичний хірург розповів, чому співак надовго зникав зі сцени

22:07 2 лютого 2022
Валерій Леонтьєв не міг заплющити очі після операції: пластичний хірург розповів, чому співак надовго зникав зі сцени

Відомий російський співак Валерій Леонтьєв переніс невдалу пластичну операцію, після якої не міг заплющувати очі. Про це під час чату на Главреді повідомив пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер.

За його словами, саме наслідки пластики змусили 72-річного співака надовго залишити сцену.

«У роботі пластичного хірурга важливі дві речі: естетичний смак і почуття міри. Адже часто буває так, що люди прагнуть у ході пластичної операції натягнути шкіру якнайбільше, на 20 або 30 років уперед, але цього робити не слід. Валерія Леонтьєва оперували в США. Йому зробили пластику повік так, що він не міг заплющити очі. У результаті це призвело до того, що він надовго зник зі сцени, доки не відновився» , — сказав медик.

За його словами, у пластичних хірургів дуже цінується почуття міри.

«Міра — це наше все. Краще трохи недотягнути, і обличчя виглядатиме природно, ніж перетягнути, і буде жахливий зовнішній вигляд», — пояснив він.

Нагадаємо, що кардинально змінилася Лариса Долина зізналася, що витратила на поліпшення зовнішності мільйон доларів.

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