Результат фантастичний: Ольга Сумська розповіла, як худне

Відома актриса, народна артистка України Ольга Сумська стала однією з ведучих програми «Ранок з Україною» (канал «Україна»). Вона відповідатиме за рубрику про красу та ділитиметься власними перевіреними лайфхаками та порадами щодо догляду за тілом та обличчям.

— Я постійно худну! - зізналася Ольга у студії проєкту. — Насправді мій Віталік постійно нагадує мені про підтримку форми. Але якщо вам потрібно скинути хоча б один кілограм за день, а це досить багато, раджу їсти печені яблука та вівсянку — результат буде просто фантастичний.

Виявилося, що акторка регулярно користується декількома масажерами: лімфодренажним, його використовує для тіла, і гуаша — для обличчя.

— Вранці вмиваєтеся, робите легкий пілінг обличчя, наносите крем та масажуєте обличчя охолодженим гуаша, — розповіла Сумська. — Це дарує неймовірне почуття релаксу. Тому раджу прокидатися на 10 хвилин раніше, щоб приділити час своєму обличчю. Мені 55 років, але у душі — 25! Насправді я пишаюся своїм віком — я бабуся двох онуків! Упевнена, що сьогодні жінки відкривають нові горизонти.

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