Поплавський заманив: Тіна Кароль очолила кафедру в Університеті культури

Стало відомо, що співачка Тіна Кароль робила в гостях у ректора Університету культури Михайла Поплавського. Раніше він завуальовано відповів, що вони з артисткою обговорили спільні проекти. І ось стало відомо, які саме. Тепер Тіна Кароль очолить кафедру естрадного вокалу і навчатиме студентів співу.

Новиною Поплавський поділився на своїй сторінці в Інстаграм і показав фото та відео короткої екскурсії з Тіною університетом.

Сама Тіна Кароль цю новину поки не прокоментувала, а передплатники Поплавського, студенти вибухнули коментарями та з нетерпінням чекають на заняття з зірковою викладачкою.

«Зворушлива, щира, ніжна. Вона, як рідкісна квітка, яка манить», «Вашим студентам дуже пощастило з нею», «Немає слів, супер», «Шикарні», «Вітаю, молодець», «Ми раді такій колаборації», «Йду на другу вищу», — пишуть фоловери.

Судячи з публікацій Кароль, зараз вона полетіла до сина у Велику Британію, проводить час у Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відзначила свій день народження.

Також співачка вразила грузинську публіку сукнею за 60 тисяч гривень.

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