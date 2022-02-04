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Захворіла на коронавірус MamaRika присвятила чоловікові романтичну пісню «На руках»

10:09 4 лютого 2022
MamaRika

Співачка MamaRika, яка разом із чоловіком Сергієм Середою злягли з коронавірусом, випустила нову пісню. Зворушливий трек «На руках» вона присвятила своєму коханому. Романтична пісня стала продовженням автобіографічного періоду у творчому житті артистки. Так, випущений раніше хіт «Maemo» був присвячений дню весілля Насті та Сергія, а в «Kava» розповідається про вагітність їхнім первістком Давидом.

Ділячись своїми думками про пісню, MamaRika, насамперед розповідає про свої почуття до чоловіка.

«Він — моя кам'яна стіна. І коли в очах нашого сина я бачу його відображення, розумію, що моя сила та моя слабкість лише в його руках. Цю роботу я присвячую своєму найближчому другу, коханню всього мого життя — моєму чоловікові», — каже MamaRika.

Нагадаємо, MamaRika із чоловіком Сергієм Середою лікуються від коронавірусу вдома. Кажуть, перші дні хвороби були тяжкі. Їхній маленький син Давид, якому виповнилося шість місяців, обійшовся нежитьом.

Раніше свій новий кліп «Весна» представив гурт «Океан Ельзи».

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