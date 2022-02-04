Захворіла на коронавірус MamaRika присвятила чоловікові романтичну пісню «На руках»

Співачка MamaRika, яка разом із чоловіком Сергієм Середою злягли з коронавірусом, випустила нову пісню. Зворушливий трек «На руках» вона присвятила своєму коханому. Романтична пісня стала продовженням автобіографічного періоду у творчому житті артистки. Так, випущений раніше хіт «Maemo» був присвячений дню весілля Насті та Сергія, а в «Kava» розповідається про вагітність їхнім первістком Давидом.



Ділячись своїми думками про пісню, MamaRika, насамперед розповідає про свої почуття до чоловіка.



«Він — моя кам'яна стіна. І коли в очах нашого сина я бачу його відображення, розумію, що моя сила та моя слабкість лише в його руках. Цю роботу я присвячую своєму найближчому другу, коханню всього мого життя — моєму чоловікові», — каже MamaRika.

Нагадаємо, MamaRika із чоловіком Сергієм Середою лікуються від коронавірусу вдома. Кажуть, перші дні хвороби були тяжкі. Їхній маленький син Давид, якому виповнилося шість місяців, обійшовся нежитьом.

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