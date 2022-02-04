Скинула 35 кілограмів: Саша Зарицька шокувала змінами

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка стала альтернативним тренером вокального шоу «Голос країни», здивувала неймовірним перетворенням. Співачка каже, що змінюватись вона почала завдяки участі у проекті «Танці із зірками». За час шоу вона схудла на 20 кілограмів. А потім продовжила працювати над собою.

Після закінчення шоу Зарицька зайнялася спортом, знову почала брати уроки танців — 3−4 рази на тиждень. У програмі «29 питань від Люкс ФМ» артистка поділилася, що від початку карантину вона схудла на 35 кілограмів.

«Був у мене такий період, коли реально було важко співати, ходити. свої мрії. Якщо рахувати від найбільшої точки, яка була, це якраз карантин, депресія, і зараз — це десь 35 кілограмів», — розповіла Зарицька.

Свою максимальну вагу співачка не називає. Говорить, це не принципово. За словами Сашка, їй важливо показати шанувальникам на власному прикладі, що людина може змінюватись, якщо цього сильно захоче.

Артистка зізналася, що зовнішні зміни не позбавили її комплексів, ще є над чим працювати.

«Поки що людина розвивається, поки йде все життя до ідеалу, мати комплекси — нормально» , — каже Олександра.

Нещодавно схудла співачка здивувала спортивною розтяжкою. Також Зарицька розповіла, як працювала над своєю фігурою.

Фото instagram.com/kazka.band

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