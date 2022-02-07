«Смерть на Нілі» з Кеннетом Браною та «Вийду за тебе» з Дженніфер Лопес: що подивитися в кіно з 10 лютого

У четвер, 10 лютого, в український прокат виходять п'ять нових фільмів, у тому числі трагікомедія «Генделик», знята вітчизняними кінематографістами. Відразу три картини претендують на право називатись прем'єрою тижня. Це екранізація роману Агати Крісті «Смерть на Нілі», створена Кеннетом Браною, романтична комедія з Дженніфер Лопес «Вийду за тебе» та пригодницький бойовик «Uncharted: Незвідане» з Томом Холландом , Марком Волбергом та Антоніо Бандерасом. На додаток до цього пропонується китайський повнометражний мультфільм з обмеженням 16+ «Вартові теракоти».

«Генделик»

(6+, Україна, «Золоте руно» та Ukrainian Film Distribution, трагікомедія, бюджет — 9 мільйонів грн)

Головний герой цього фільму — сценарист, який переживає творчу та особисту кризу. Це заважає йому вчасно здати чергове замовлення. Отриманий за ненаписаний сценарій аванс давно витрачено. А тут з'ясовується, що замовником є кримінальний авторитет. Доводиться втікати. І ось горе-сценарист опиняється в дивному кафе під промовистою вивіскою «Перехрестя». Тут він поринає у спогади, які тісно сплітаються у його свідомості з вигаданими ним же епізодами сценарію. І він уже не розуміє, що в його житті реально, а що лише плід уяви…

Зняв картину режисер Тарас Дудар (серіали «Швабра», «Німа»). Головні ролі виконали Владислав Мамчур («Таємний щоденник Симона Петлюри»), Людмила Загорська (серіал «Німа»), Владислав Нікітюк (серіал «Формула щастя»). Прем'єра фільму відбулася у 2019 році у рамках Київського міжнародного кінофестивалю «Кінолітопис», де він отримав приз глядацьких симпатій.

«Смерть на Нілі»

(16+, Великобританія — США, 20th Century Studios, детектив, бюджет — 90 мільйонів доларів)

Шанувальники творчості Агати Крісті дочекалися виходу нової екранізації одного з найпопулярніших романів королеви детективного жанру «Смерть на Нілі». Зняв фільм британський режисер та актор Кеннет Брана. Він же зіграв знаменитого детектива Еркюля Пуаро. Перша картина Брани із заявленої серії екранізацій Крісті називалася «Вбивство у «Східному експресі». Вона вийшла у прокат у 2017 році та зібрала тоді 352,8 мільйона доларів. Думки глядачів розділилися. Ті, кому подобається фільм 1974 року з Альбертом Фінні у головній ролі, новий Пуаро категорично не сподобався. Дісталося Кеннету і від шанувальників чудового серіалу Бі-бі-сі, в якому Еркюля зіграв Девід Суше. А ось інші (і їх чимало) були у захваті від фільму та від гри більшості акторів, серед яких виділялися Пенелопа Крус, Віллем Дефо, Джонні Депп, Джуді Денч, Мішель Пфайффер, Дейзі Рідлі, Олівія Колман.

Не менш вражає акторський склад і у «Смерті на Нілі». Брана зібрав навколо себе Галь Гадот, Тома Бейтмана, Аннетт Бенінг, Софі Оконедо, Емму Макі та інших. Зйомки розпочалися у вересні 2019 року, проте спочатку їм завадила пандемія коронавірусу, а потім звинувачення, висунуті проти актора Армі Хаммера, якому дісталася одна з провідних ролей. Декілька жінок заявили, що Армі жорстоко з ними поводився, втягував у небезпечні сексуальні ігри, пов'язані з БДСМ, і навіть натякав на канібалізм! У результаті вихід картини затягнувся на два з лишком роки. Поки не ясно, чи буде Брана продовжувати цей масштабний проєкт. Очевидно, багато що залежить від прокатної долі «Смерті на Нілі». Успіх «Вбивства у «Східному експресі» спонукав Кеннета заговорити про створення цілого кіновсесвіту з Еркюлем Пуаро в центрі.

«Вийду за тебе»

(12+, США, Universal Pictures, романтична комедія, мюзикл)

Попзірка вийшла заміж за популярного співака. Мільйони фанатів завмерли у передчутті весілля, яке транслюватимуть телеканали у прямому ефірі. Церемонія обіцяє перетворитися на круте шоу та підняти рейтинги нареченого та нареченої до небес. І раптом напередодні весілля співачка дізнається, що майбутній чоловік їй зраджує! Скасовувати пишні урочистості рівносильно самогубству. Але й виходити заміж за ошуканця та зрадника теж не хочеться. І тоді попзірка знаходить, як їй здається, дотепне рішення — весілля відбудеться, але нареченим стане перший ліпший незнайомець, що трапився їй у натовпі.

Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопес, Оуен Вілсон та колумбійський співак Малума (справжнє ім'я Хуан Луїс Лондоньо Аріас). Зняла комедію американська режисерка та продюсерка Кет Койро («Справа в тобі»). У картині звучить багато пісень, які виконують Лопес та Малума. Деякі стали міжнародними хітами. В інтернеті фільм відомий як «Перший зустрічний».

«Uncharted: Незвідане»

(12+, США, Sony Pictures, пригоди, бойовик, бюджет — 120 мільйонів доларів)

Фільм поставлено за мотивами популярної однойменної відеогри. Головний герой — молодий шукач пригод Натан Дрейк, який стверджує, що є нащадком знаменитого британського мандрівника сера Френсіса Дрейка. Він має наставника, мисливця за скарбами Віктора Саллівана. У цієї людини свій кодекс честі, якого він неухильно дотримується. Є, звичайно, у фільмі й головний лиходій — Монкада. Він теж шукає по всьому світу скарби, але при цьому безжальний і безпринципний.

За протистоянням цієї трійці глядачам пропонує стежити режисер Рубен Флейшер, який прославився завдяки дилогії «Ласкаво просимо до Zомбіленду» та фільму «Веном» з Томом Харді у головній ролі. Натана Дрейка зіграв Том Холланд. Схоже, 25-річному британцю після нової трилогії «Людини-павука» везе на блокбастери. У ролі Саллівана виступив Марк Волберг. Зірці «Планети мавп» та «Трансформерів» не звикати грати крутих хлопців. Роль головного лиходія віддали Антоніо Бандерасу. Давненько він не грав подібних персонажів!

Що ще цікаво знати про фільм, який претендує на лаври Індіани Джонса та Лари Крофт? Герої «Незвіданого» користуються найновішими автомобілями та технологіями, створеними південнокорейською компанією Hyundai. Вона стала головним спонсором зйомок. Ті, хто з якихось причин не зможуть подивитися фільм у кінотеатрах, матимуть можливість зробити це вдома завдяки Netflix. Стрімінгова компанія минулого року підписала контракт із Sony на право показу всіх її нових фільмів, які вийдуть у прокат у 2022−2026 роках. В інтернеті картина відома як «Анчартед: На картах не значиться».

«Вартові теракоти»

(16+, Китай, Fantawild Animation, анімаційний фільм-фентезі, бюджет — 30 мільйонів доларів)

У підземному царстві роками існує ворожнеча між теракотовими воїнами та жорстокими істотами — Оніксами. Вони балансують на межі війни. Молодий воїн мріє стати членом елітного загону. Він вирішує викрасти Онікса, щоб досягти своєї мети. Виявляється, що не тільки цей хлопець хоче роздобути його. За Оніксом полює загадкова дівчина. Молоді люди об'єднують свої зусилля, але роблять це надто пізно — своїми необдуманими діями вони спровокували масштабну війну.

У китайському прокаті мультфільм зібрав 10,3 мільйона доларів.

Про фільми, які вийшли в український прокат минулого тижня, читайте тут.

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