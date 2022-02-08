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«Золота» Леся Нікітюк блиснула фігурою в купальнику

22:26 8 лютого 2022
Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка здивувала пародією на Шерон Стоун, вирішила втекти у відпустку із сирого зимового Києва на берег теплого океану. Зірка вирушила відпочивати до Таїланду. Вона зупинилася в мальовничому місці на острові Пхукет. Про що розповіла на своїй сторінці в Інстаграм та показала на фото свої спокусливі форми в купальнику. На світлинах Леся позує в цілісному золотому купальнику, що підкреслює її стрункий стан.

«Боже, що це блищить на Пхукеті? А це я! Я — золото», — з почуттям гумору підписала фото Нікітюк.

До речі, Леся позує у модному купальнику від бренду Bikki Swimwear. Такий коштує близько шести тисяч гривень.

Шанувальники Нікітюк, серед яких і зіркові друзі, засипали її компліментами. Називають її «Хмельницьким золотом найвищої проби» і відзначають її стрункі довгі ніжки.

Раніше Леся Нікітюк привітала з днем народження свого колегу, присвятивши йому кумедні фото.

Також телеведуча заінтригувала спільними фото із Григорієм Решетніком.

Фото instagram.com/lesia_nikituk

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