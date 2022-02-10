Максим Галкін розповів про хворобу батьків та життя в Одесі, несподівано перейшовши на українську

Шоумен Максим Галкін, який розповідав раніше про те, чим вони з Аллою Пугачовою займаються вдома, коли діти йдуть до школи, згадав, як йому довелося «раптово подорослішати» після того, як захворіли його батьки.

В акаунті однієї з фан-груп виклали розповідь Галкіна про онкологічне захворювання батька та мами.

«В обох була хімеотерапія. Коли вони ось так лежали… У страшному стані, задавлені хімією… Одночасно. А у мене в цей час якісь концерти… І мені якось треба заробляти на це все», — розповідав гуморист.

У своєму акаунті в соцмережі позбавлений права в'їжджати в Україну (в СБУ пояснили внесення гумористу до «чорного списку» артистів, яким заборонено діяльність на території нашої країни, тим, що він провокує сепаратизм і підтримує окупацію, здійснюючи діяльність на шкоду Україні) Галкін згадав своє життя в Одесі, куди був спрямований його батько, кадровий офіцер Олександр Галкін. Пізніше Максим розповідав, що в Одесі народилися його мама, бабуся, прадідусь і дідусь.

«Я одесит. Ну і що, що я народився у Москві! Це справжня дрібниця, випадковість. З Одесою пов'язане моє дитинство» , — стверджував чоловік Пугачової та додавав, що три роки вивчав українську.

Тому у відповідь на велику кількість повідомлень від українців він давав відповіді українською. Так, у відповідь на побажання «Міцного здоров'я та щирого кохання! Будьте щасливі!», Макс впевнено відповів «Дякую».



А також показав будинок, де проживала родина Галкіних.

Нещодавно Галкін виклав у мережу сімейне фото — Алла Пугачова обіймається з двійнятами Лізою та Гаррі.

Фото Максима Галкіна із соціальних мереж

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