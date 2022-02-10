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Не потягнув ремонт: Роман Сасанчин змушений продати виграну на «Голосі країни» квартиру в Києві

9:58 10 лютого 2022
Роман Сасанчин

Переможець десятого сезону «Голосу країни» Роман Сасанчин, який перехворів із дружиною та маленькою донькою на коронавірус, змушений продати виграну на проекті київську квартиру. Молода сім'я, яка орендує житло у Тернополі, не потягнула ремонту столичної нерухомості. Тому простору двокімнатну квартиру вирішили продати та купити меншу, але з ремонтом.

«Дуже багато часу обмірковував одне надзвичайно важливе питання про квартиру, яку ще 2 роки тому виграв на „Голосі країни 10“!! Так… Ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати і т. д! Але добре роздумавши, я все ж таки вирішив її продати, для того, щоб реалізувати ще одну свою мрію, про яку пізніше Вам розповім, і купити меншу за розмірами квартиру!», — написав Роман в Інстаграм.

На пост відреагувала дружина іншого переможця «Голосу» Івана Ганзери. Вона пише, що за квартиру ще треба сплачувати кредит.

Раніше Роман розповідав, що самотужки намагався робити ремонт у квартирі, штукатурив стіни, спав на матраці. А щоби заробити грошей, влаштувався касиром у супермаркет.

Нагадаємо, 19-річний Роман Сасанчин нещодавно став батьком. Дівчинку нещодавно охрестили.

А після свята мама з маленькою Елізабет опинилися у лікарні з коронавірусом. Зараз з малечею все добре.

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