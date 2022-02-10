Не потягнув ремонт: Роман Сасанчин змушений продати виграну на «Голосі країни» квартиру в Києві

Переможець десятого сезону «Голосу країни» Роман Сасанчин, який перехворів із дружиною та маленькою донькою на коронавірус, змушений продати виграну на проекті київську квартиру. Молода сім'я, яка орендує житло у Тернополі, не потягнула ремонту столичної нерухомості. Тому простору двокімнатну квартиру вирішили продати та купити меншу, але з ремонтом.

«Дуже багато часу обмірковував одне надзвичайно важливе питання про квартиру, яку ще 2 роки тому виграв на „Голосі країни 10“!! Так… Ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати і т. д! Але добре роздумавши, я все ж таки вирішив її продати, для того, щоб реалізувати ще одну свою мрію, про яку пізніше Вам розповім, і купити меншу за розмірами квартиру!», — написав Роман в Інстаграм.

На пост відреагувала дружина іншого переможця «Голосу» Івана Ганзери. Вона пише, що за квартиру ще треба сплачувати кредит.

Раніше Роман розповідав, що самотужки намагався робити ремонт у квартирі, штукатурив стіни, спав на матраці. А щоби заробити грошей, влаштувався касиром у супермаркет.

Нагадаємо, 19-річний Роман Сасанчин нещодавно став батьком. Дівчинку нещодавно охрестили.

А після свята мама з маленькою Елізабет опинилися у лікарні з коронавірусом. Зараз з малечею все добре.

776

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter