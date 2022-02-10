Ірина Федишин здійснила свою мрію: співачка поїхала на Мальдіви

Популярна співачка Ірина Федишин, яка раніше показала, як готує вареники для своєї сім'ї, здійснила свою давню мрію. Як співає у пісні «Хочу на Мальдіви», вона разом із чоловіком та синами вирушила на берег океану, ніжиться під сонцем на білому піску серед пальм. Після тривалого перельоту артистка вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками та опублікувала в Інстаграм відео. Вона показала вихід на пляж прямо з номера та як ніжиться у прозорій бірюзовій воді.

«Ура Мальдіви! Мрії збуваються. Тепер у пісні трохи змінюватимуться слова: «Я хочу ще раз на Мальдіви», — підписала відео Ірина.



Передплатники оцінили яскраве відео та бажають Федишин приємного відпочинку.

До речі, подорож на Мальдіви Ірині подарував її чоловік на день народження. Нещодавно артистка відзначила 35-річчя у Карпатах, катаючись на лижах.

Нагадаємо, Леся Нікітюк відпочиває у Таїланді. Телеведуча блиснула стрункою фігурою в золотому купальнику.

Фото instagram.com/irynafedyshyn

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