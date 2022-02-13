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«Навіщо так негарно себе вдягати»: Анну Трінчер після повернення на сцену захейтили через надто відверте вбрання

19:50 13 лютого 2022
анна трінчер

Актриса та співачка Анна Трінчер після операції зі збільшення грудей та післялікарняної реабілітації на курортах Єгипту знову повернулася на сцену. Для концерту в Києві Анна обрала дуже сміливе боді — сценічний костюм створював ілюзію, що на співачці немає нічого, окрім маленького чорного бікіні.

Підписники Анни розділилися в оцінках її вбрання. Дехто похвалив Трінчер за сміливий вибір та готовність до експериментів. Але набагато більше було тих, хто дорікав співачці за занадто розпусне вбрання, яке ще й дисонує з піснями Анни. «Вже краще б гола вийшла», «Занадто відкрито», «Не для цієї пісні», «Тобі в ньому хоч зручно?», «Під таке потрібна інша фігура», — пишуть критики.

Нагадаємо, Анна Трінчер збільшила груди до третього розміру та зізналася, що за операцію трохи переплатила.

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