«Навіщо так негарно себе вдягати»: Анну Трінчер після повернення на сцену захейтили через надто відверте вбрання

Актриса та співачка Анна Трінчер після операції зі збільшення грудей та післялікарняної реабілітації на курортах Єгипту знову повернулася на сцену. Для концерту в Києві Анна обрала дуже сміливе боді — сценічний костюм створював ілюзію, що на співачці немає нічого, окрім маленького чорного бікіні.

Підписники Анни розділилися в оцінках її вбрання. Дехто похвалив Трінчер за сміливий вибір та готовність до експериментів. Але набагато більше було тих, хто дорікав співачці за занадто розпусне вбрання, яке ще й дисонує з піснями Анни. «Вже краще б гола вийшла», «Занадто відкрито», «Не для цієї пісні», «Тобі в ньому хоч зручно?», «Під таке потрібна інша фігура», — пишуть критики.

Нагадаємо, Анна Трінчер збільшила груди до третього розміру та зізналася, що за операцію трохи переплатила.

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