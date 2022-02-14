«У мене дуже неромантичний чоловік»: Юлія Саніна зізналася, чи святкує День закоханих

Солістка гурту THE HARDKISS Юлія Саніна, яка через проблеми зі здоров'ям змушена була перенести довгоочікувану відпустку, разом із чоловіком та сином вперше вирушила відпочивати на Мальдіви. Там артистка зустріла День святого Валентина. Напередодні свята закоханих Юлія розповіла, які подарунки отримувала на 14 лютого та як змінилося її ставлення до свята.

Співачка каже, що більше асоціює його зі своїми шкільними роками, коли отримувала валентинки від однокласників.

«І не одну, а багато. Це було дуже приємно. Усі дівчата цього дня тремтіли від очікування — буде чи не буде. А коли я вже стала заміжньою жінкою, у мене щодня — День святого Валентина. Я відчуваю кохання, і це найголовніше», — поділилася Юлія Саніна за лаштунками шоу «Ігри талантів», у якому взяла участь.

З креативним продюсером гурту THE HARDKISS та музикантом Валом Бебком артистка одружена вже понад 10 років. Юлія зізнається, що нерідко чоловік забуває про такі дати.

«У мене дуже неромантичний чоловік. Тому було б добре, якби він просто пам'ятав про цей день. Я нагадую йому заздалегідь. Зараз подарунки в принципі не робимо. Раніше дарували, я писала йому вірші, а він дарував мені квіти. Згодом усе якось змінюється», — розповіла в інтерв'ю каналу «Україна» Юлія Саніна.

Нагадаємо, що ведучим нового шоу став DZIDZIO.

Вєрка Сердючка на День святого Валентина привітала шанувальників новим кліпом «Є пропозиція».

А дружина Дмитра Монатіка зворушливо привітала його з Днем закоханих.

Фото instagram.com/the_hardkiss

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