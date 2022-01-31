Солістка The Hardkiss Юлія Саніна скасовує виступи через хворобу

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, для якої 2022 рік розпочався не дуже через погане самопочуття, знову злягла з високою температурою. Про це артистка розповіла в Інстаграмі. Вона вважає, що хворобу могла підхопити від сина Дані, який переніс застуду.

«І ось я подумала, що позаду всі наші пригоди і всі наші неприємності … але ні — 38,5», — розповіла Юлія.

Вона також поскаржилася на сильний головний біль та слабкість. Юлія зробила повторний тест. СOVID не підтвердився, результат натякає, що вона підхопила грип. Через хворобу співачці довелося скасувати виступи та участь у заходах.

«Якщо завтра не станеться дива, і я не прокинуся здоровою, то, звичайно ж, доведеться скасувати ці заходи», — написала Саніна.

На ізоляції Юля дивиться серіали та не втрачає сили духу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що багато зірок шоу-бізнесу хворіють. Співачка Катерина Бужинська та Григорій Герман пішли на самоізоляцію через коронавірус.

Вдома лікують «корону» Роман Сасанчин із дружиною, які захворіла після хрестин доньки.

А Камалія з ускладненнями потрапила до лікарні.

Фото instagram.com/the_hardkiss

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