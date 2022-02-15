«У нас обох є почуття одне до одного»: Еллерт зізнався, що хоче повернути Мішину

Колишній обранець Ксенії Мішиної шоумен Олександр Еллерт, про розрив стосунків яких стало відомо восени минулого року, відверто розповів про свої почуття, ревнощі та бажання повернути акторку.

В інтерв'ю «Слава+» Олександр заявив, що зараз їхні стосунки на паузі, і він намагатиметься зробити все можливе, щоб налагодити їх і бути разом із Ксенією. Шоумен зізнався, що тяжко переживав розлучення, за останні півроку схуд на 10 кілограмів і багато чого усвідомив.

«Мої треті стосунки не записуємо в список „були“, не викреслюємо. Все буде добре, я впевнений у цьому. Я не стверджую, що у нас 100% будуть стосунки і все налагодиться. Я в це вірю і спробую зробити все, щоб усе налагодилося. Я впевнений, що у нас обох є почуття одне до одного», — сказав Олександр.

Як підтвердження тому, він все ще носить обручку. Пара офіційно не оформляла стосунки, але Еллерт називає їх громадянським шлюбом.

Конкретної причини розлучення він не називає. Каже, що спіткнувся, ревнував, вимагав до себе уваги, був емоційним.

«Ревність теж була, іноді вона була взаємною. У когось вона була побіжно, у когось — жартома, а хтось вимагав пояснень. Мені було іноді незрозуміло, хотілося почути, щоб мені чітко розклали все по поличках. Тут ще момент через наші графіки. У нас часто було мало часу одне з одним, мабуть, ревнощами я вимагав уваги, я розумію, що після зйомок кожен був стомлений. Я, як людина, яка багато чого усвідомила, не говоритиму, яких помилок ми припустилися, але я своїм шляхом і методами постараюся зробити так, щоб усе налагодити», — зізнався Олександр.

Перед Новим роком він намагався поговорити із Ксенією. Але поки що це не призвело до примирення.

Раніше Ксенія Мішина розповідала в інтерв'ю, що причиною їх сварок були ревнощі. Говорила, що почувала себе некомфортно у стосунках з Еллертом і стала ініціатором їхнього розриву.

Фото instagram.com/ellert_a

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