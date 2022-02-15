Офіційно: Прикордонна служба не видавала Alina Pash довідку про перетин кордону з Кримом

Державна прикордонна служба не видавала переможниці нацвідбору на «Євробачення-2022» співачці Alina Pash довідку про перетин кордону з Кримом. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на офіційну відповідь ДПСУ.

«Державна прикордонна служба проаналізувала інформацію, поширену Суспільним мовником України про документ, нібито який був наданий ДПСУ фізичній особі для подання в рамках відбору на „Євробачення“. Нам не відомо, що саме за документ опубліковано мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такого не створювали і під таким номером нікому не надавали», — прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко.

Тим часом підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на особисте звернення співачки.

Нагадаємо, раніше співачка стверджувала, що не порушувала закон України. Начебто довідку про це отримав від ДПСУ представник її команди за дорученням. У Суспільного мовника виникли сумніви щодо справжності документа. Голова правління відмовився підписувати договір зі співачкою до з'ясування всіх обставин. Поки що остаточного рішення не прийнято.

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