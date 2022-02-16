Alina Pash отримала офіційну довідку від Держприкордонслужби: чи поїде співачка на «Євробачення»?

Переможниця нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash, поїздка якої на конкурс до Італії залишається під загрозою зриву через підроблену довідку про перетин кордону з окупованим Кримом, надала Громадському мовнику офіційний документ від Державної прикордонної служби України. Проте він не відповідає на хвилююче питання: як співачка потрапила на півострів?

У документі наголошується, що таких даних надати не можуть, оскільки інформація у базі даних зберігається лише 5 років. Таким чином, доказів законності перетину Аліною кордону немає.

Сама співачка твердить, що закон не порушувала. Вона каже, що їздила до Ялти автобусом. Аліна також заявила, що всередині команди розібралися, чому з'явилася фейкова довідка.

«Виявилося, що поки ми очікували офіційної відповіді на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якнайшвидше і вибрав не той шлях, який узгодила б я або будь-хто з нас», — пише Аліна в Інстаграм

Тоді у неї не виникло сумнівів у справжності довідки. Каже, візуально вона виглядала справжньою.

«У ній були справжні дати в'їзду на тимчасово окупований Крим, правильно вказаний КПВВ „Чаплинка“, через який я перетинав адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не справжня, ні в кого з команди не було. Яким чином, як і звідки член нашої команди міг отримати документ, наданий Суспільному, невідомо. Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи помилкова, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку, ми готові допомагати у встановленні істини», — заявила Аліна Паш.

Після скандалу, що розгорівся, вона припинила співпрацю зі своїм директором.

Суспільний мовник поки не прийняв остаточне рішення щодо участі Аліни Паш у «Євробаченні». 18 лютого Наглядова рада Суспільного планує позачергові збори.

Тим часом букмекери прогнозують українській співачці друге місце на «Євробаченні».

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