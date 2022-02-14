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«Євробачення-2022»: яке місце посяде Україна за свіжими прогнозами букмекерів

10:33 14 лютого 2022
Аліна Паш

Після скандального нацвідбру на «Євробачення» в Україні, переможцем якого з відривом в 1 бал стала Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків», букмекерські контори оновили свої прогнози. За свіжими даними наша представниця вийшла в лідери рейтингу та посідає друге місце.

Таблицю опублікували на офіційному сайті «Євробачення». Лідером є представник Італії. На другому місці — Україна. Далі йдуть Швеція, Польща та Австралія.

Пісня в Alina Pash, звичайно сильна, але радіти таким прогнозам поки що рано. Багато країн ще не обрали своїх представників. Реальний рейтинг можна буде бачити після того, як усі учасники представлять свої пісні.

66-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в Турині на олімпійській арені PalaOlimpico. Півфінали конкурсу пройдуть 10 та 12 травня, фінал — 14 травня.

Україна покаже свій номер у першій частині першого півфіналу, 10 травня. Цього року у конкурсі беруть участь представники 41 країни.

Нагадаємо, після фіналу гурт Kalush звинуватив організаторів нацвідбору у фальсифікації результатів голосування. На Alina Pash навалилася нова хвиля хейту.

Ведучий конкурсу Тимур Мірошниченко запевнив, що читав правильні результати. За ним свою позицію висловив і Суспільний мовник. В офіційному повідомленні вказали на помилку редактора.

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