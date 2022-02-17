Після скандалу з Alina Pash Wellboy відмовляється їхати на «Євробачення»

Після гучного скандалу з переможницею національного відбору на «Євробачення» Alina Pash поки що не зрозуміло, хто ж поїде від України на конкурс до Італії. Згідно з правилами, країну може представити артист, який посів друге місце, тобто гурт Kalush Orchestra. Поки що музиканти, які звинуватили Суспільне у фальсифікації результатів голосування, не відреагували на своє можливе представництво.

А співак Wellboy, котрий посів у фіналі третє місце, заявив, що відмовиться їхати на конкурс. Каже, що шокований дискваліфікацією Аліни Паш і не слідкує за подальшим розвитком подій. За словами артиста, він на це не має часу.

«Я шокований, що Аліна Паш не поїде на „Євробачення-2022“. Я не стежу далі за розвитком подій. Я готую нові релізи, альбом, матеріал. Загалом, всі гідні їхати на „Євробачення“. Щодо того, чи я буду брати участь наступного року у нацвідборі, скажу: двічі в одну річку не ввійдеш», — сказав Wellboy у коментарі «Сегодня».

Нагадаємо, скандал спалахнув через відвідування Аліною Паж окупованого Криму та Росії. Співачка заявила, що закон України не порушувала та надала Суспільному мовнику довідку нібито від Держприкордонслужби. Але документ виявився підробкою. Після перевірки даних про перетин співачки українського кордону не виявилося. Аліні довелося виправдовуватись за підробку документа.

На тлі скандалу Alina Pash заявила, що знімає свою кандидатуру. А Суспільний наполягає, що співачку все ж таки дискваліфікували.

Хто поїде на конкурс до Італії і чи поїде взагалі, поки що не ясно. Суспільний мовник обіцяє оголосити своє рішення 18 лютого.

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