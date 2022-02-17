Суспільний мовник звернеться до Kalush Orchestra з приводу представлення України на «Євробаченні-2022»

Після скандальної дискваліфікації Alina Pash організатори нацвідбору на «Євробачення» вирішили звернутися до гурту Kalush Orchestra із пропозицією представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині.

Відповідно до правил, Суспільне має право ухвалити рішення про визначення представника від України на конкурсі з-поміж інших фіналістів.

Група Kalush Orchestra посіла друге місце у фіналі та отримала 14 балів загалом: з них максимальні 8 балів — від глядачів та 6 балів — від суддів.

Реакції музикантів поки що не було. Раніше гурт Kalush Orchestra засумнівався в чесності підсумкових результатів. Музиканти вважають, що голоси телеглядачів були сфальшовані і зажадали офіційного протоколу голосування, подали петицію президенту.

Суспільний мовник усі звинувачення спростовує та наполягає на правдивості результатів.

Wellboy, який посів у фіналі третє місце, вже відмовився їхати на «Євробачення».

Фото suspilne. media

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