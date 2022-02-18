Kalush Orchestra погодилися представити Україну на «Євробаченні» в Італії

Група Kalush Orchestra, яка посіла друге місце на нацвідборі «Євробачення», готова прийняти пропозицію Суспільного мовника і представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.

Про це соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк сказав в інтерв'ю Сергію Притулі на «Радіо НВ». Офіційно про це музиканти заявлять після зустрічі з представниками Суспільного та підписання договору.

«Щодо того, як з ними співпрацювати далі, мій гарний виступ не залежить від них. Я радий, що „Євробачення“ в Італії організовує не Суспільне. Я представлятиму Україну, а не Суспільне», — заявив Олег Псюк.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra засумнівався в чесності підсумкових результатів голосування. Музиканти вважають, що голоси телеглядачів були сфальсифіковані та зажадали офіційного протоколу голосування, подали петицію президенту.

Суспільний мовник усі звинувачення спростовує та наполягає на правдивості результатів. Alina Pash дискваліфікували через відвідування окупованого Криму та підроблену довідку.

Раніше Wellboy, який посів у фіналі третє місце, відмовився їхати на «Євробачення».

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