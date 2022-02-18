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Дружина Віктора Павліка наважилася на пластичну операцію

12:29 18 лютого 2022
Віктор Павлік із дружиною

Дружина Віктора Павліка блогер Катерина Репяхова, яка раніше зізналася, скільки заробляє у мережі, планує зробити дві пластичні операції.

Нещодавно Репяхова виставляла у сторіс свої плани на рік. Серед іншого були і 2 операції: мамопластика навесні та ринопластика восени. Катерина налаштована рішуче, незважаючи на те, що чоловік категорично проти втручань.

«Ось так прокинулася якось і зрозуміла, що треба робити. Раз ми живемо в такий час, коли є така можливість, життя одне і потрібно його жити на повну, Зроблю все. Куди він дінеться? Я вже спитала. Він проти. Що я можу зробити, що він проти? Я йому теж говорю — уколи міжбрівку собі. Він не бажає. Так що тепер? Він не хоче. А я хочу. Він не робить те, що я прошу його. Тому я не робитиму те, що він мене просить», — сказала Катерина Репяхова у програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Також вона розповіла, що планує відсвяткувати весілля із Віктором Павліком. Якщо раніше хотіла влаштувати урочистість на 100 людей, то зараз мріє про скромну урочистість у колі найближчих.

«Тільки поки що вирішили, що навесні. Я робитиму все вже в останній момент, я вже боюся щось заздалегідь планувати, якщо чесно. І з карантинами, і з усім іншим. Тому я за місяць швиденько все зроблю. Після того, як я вже порахувала весілля на 100 людей, я вже зрозуміла, що хочу маленьке весілля. Планували в Дніпрі робити весілля, перше наше. Нині вже у Києві» , — розповіла дружина Павліка.

Раніше Репяхова пояснила, чому хоче змінити форму грудей.

Нещодавно в сім'ї Павліка та Репяхової відбулася серйозна суперечка, але подружжя змогло подолати кризу. Віктор та Катерина виховують сина Мишка.

Фото instagram.com/repyahovakate

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