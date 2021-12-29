27.08 / 27.28 30.47 / 30.84
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Віктор Павлік уперше познайомив маму з молодшим сином: зворушлива зустріч

13:24 29 грудня 2021
Віктор Павлік із сином

Співак Віктор Павлік із дружиною Катериною Репяховою возз'єдналися після сварки та разом вирушили у подорож Західною Україною. У артиста заплановано кілька виступів у різних містах. У поїздку вирушили всім сімейством — з молодою дружиною Катериною, маленьким сином Мишком та тещею.

Дорогою Віктор заїхав до рідного містечка Теребовля Тернопільської області, де мешкає його мама Олександра. Співак уперше познайомив її з молодшим онуком. Фото та відео зворушливої зустрічі співак опублікував у мережі.

«Кнопочка крихітна! Ну що, ляля, тебе в такий мороз витягли надвір. Михасик!» — примовляла щаслива бабуся. Хлопчик усміхався їй у відповідь, грався з нею та уважно оглядав усе навколо.

Після сімейної зустрічі Павлік вирушив до Івано-Франківська.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова у сльозах заявила, що Віктор сильно її образив. Пізніше вона назвала причину сліз і розповіла, що після пройдених випробувань їхня родина стала міцнішою.

Фото instagram.com/viktorpavlik

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

Торт Королівський

Представлено «Королівський» — оригінальний торт без борошна, що нагадує безе з горіхами та шоколадним кремом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.