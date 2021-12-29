Віктор Павлік уперше познайомив маму з молодшим сином: зворушлива зустріч

Співак Віктор Павлік із дружиною Катериною Репяховою возз'єдналися після сварки та разом вирушили у подорож Західною Україною. У артиста заплановано кілька виступів у різних містах. У поїздку вирушили всім сімейством — з молодою дружиною Катериною, маленьким сином Мишком та тещею.

Дорогою Віктор заїхав до рідного містечка Теребовля Тернопільської області, де мешкає його мама Олександра. Співак уперше познайомив її з молодшим онуком. Фото та відео зворушливої зустрічі співак опублікував у мережі.

«Кнопочка крихітна! Ну що, ляля, тебе в такий мороз витягли надвір. Михасик!» — примовляла щаслива бабуся. Хлопчик усміхався їй у відповідь, грався з нею та уважно оглядав усе навколо.

Після сімейної зустрічі Павлік вирушив до Івано-Франківська.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова у сльозах заявила, що Віктор сильно її образив. Пізніше вона назвала причину сліз і розповіла, що після пройдених випробувань їхня родина стала міцнішою.

Фото instagram.com/viktorpavlik

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