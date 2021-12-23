«Наша сім'я стала міцнішою»: дружина Віктора Павліка прокоментувала скандал

Четверта дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка розповіла про скандал у сім'ї та свою образу на чоловіка, опублікувала романтичні фото з ним і поділилася, як вони долають кризу у стосунках.

За її словами, останні події стали складним випробуванням для них з Віктором, але вони вирішили відкрито поговорити і вирішити питання, що накопичилися. Катерина запевняє, що від цього їхня сім'я стала міцнішою.

«Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на вищий рівень стосунків. І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи, як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь. Але розбігтися перед стрибком і справді буває страшно. І ось саме через те, що ми схильні вибирати поганий мир замість доброї війни — багато пар і розпадаються просто через образи, непорозуміння, страх…», — пише Репяхова.

Судячи з публікацій в Інстаграм, зараз у їхній родині все гаразд. Вони готуються до поїздки до Карпат, роблять передноворічні покупки. Віктор показує, як гуляє із сином.

Раніше Катерина Репяхова у сльозах заявила, що Віктор Павлік сильно її образив і натякнула на розрив стосунків. Причиною цього стала війна з колишньою дружиною артиста Ларисою Созаєвою. Катерина звинуватила жінку в тому, що та хоче знищити її бізнес, звернулася до кіберполіції та подала до суду. Щоправда, її позов відхилили.

Фото instagram.com/repyahovakate

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