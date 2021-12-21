Ображена дружина Віктора Павліка назвала причину конфлікту

Четверта дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка заговорила про розрив стосунків, назвала причину конфлікту. Після паузи в соціальних мережах вона поділилася, що ж насправді відбувається в їхній сім'ї.

Конкретизувати Катерина стала, лише прописала тезово, натякаючи на винуватця всіх бід.

«Моєму чоловікові протягом років вселяли, що він винен у всіх гріхах. У не спроможності, не самостійності іншої людини „винний“ мій чоловік. І навіть у смерті свого сина. Із цим дуже складно жити. ВП дуже недовірлива людина та інша людина це добре знає і тисне на її слабкі місця», — написала Репяхова.

З її слів, вони вирішили рятувати шлюб. Віктор відвідуватиме психолога, щоб позбутися почуття провини.

«ВП дуже добрий і інша людина цим користується. А я не можу на це дивитись спокійно. Але ми впораємося! Чоловік мені пообіцяв, що у нашому житті більше не буде зла», — запевнила Репяхова.

Нагадаємо, Репяхова воює з колишньою дружиною Павліка Ларисою Созаєвою. Спочатку жінки скандалили через квартиру, де проживає Лариса. Потім нинішня дружина артиста звинуватила суперницю в тому, що та насилає на неї ботів. І навіть звернулася до суду. Але поки що позов відхилений.

Віктор Павлік довгий час тримався осторонь конфлікту, а потім заявив, що не дозволить кривдити свою родину.

У недавніх публікаціях заплакана Репяхова заявила, що він дуже її образив, але не сказала, як саме. «Я в цій війні одна» , — очевидно Катерина натякала на війну з Ларисою.

Фото instagram.com/repyahovakate

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