Пожежні, поліція, швидка: Анна Саліванчук розповіла про тривожну ніч

Зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка здивувала зміною іміджу, розповіла про тривожну ніч. У ніч проти 21 лютого її розбудив звук пожежної сигналізації. Буквально за кілька хвилин їй довелося підняти дітей та приготуватися до евакуації. На тлі ситуації в Україні акторка подумала про найгірше.

Про інцидент Анна розповіла в Інстаграмі. Але тривога виявилася хибною. Це була витівка п'яного чоловіка, який не міг потрапити до своєї квартири, і навмання натискав усі кнопки, що траплялися йому під руку. На виклик оперативно прибули пожежники, поліція, швидка допомога… За словами Саліванчук, ця ситуація показала, що її сім'я, як і інші мешканці будинку, виявилися не готовими до евакуації.

«О другій годині вночі ввімкнулась пожежна сигналізація. Ви уявляєте, що ми подумали в такий час. Гучна сирена змушує мешканців здійснити нічний вояж на вулицю і познайомитися з сусідами. А сирена, що кричить, в контексті актуального новинного порядку денного забезпечує далеке світло в очах усіх супід'їздників. Пожежні, поліція, швидка, консьєржка, двірник, купа сусідів, та що казати — навіть я півночі не спала через те, що один тип прибухнув. Зате ми з'ясували, чи готовий будинок до евакуації, якщо що — слово „ні**я“. Але ми виправимося. Тож дякую за ревізію, невідомий аватар», — знайшла сили пожартувати над ситуацією Саліванчук.

Раніше зірки шоу-бізнесу розповіли, що роблять, щоби не піддаватися паніці. Євген Кошовий порадив «не скиглити». Співачка Оля Полякова повернулася із сім'єю з відпустки та присоромила олігархів, які втекли з країни.

Фото instagram.com/salivanchuk.anna

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