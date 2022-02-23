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«Ваші артисти приїжджають до нас працювати»: Наталка Денисенко жорстко відповіла путіністам

15:35 23 лютого 2022
Наталка Денисенко

Відома українська акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко жорстко відповіла у мережі путіністам, які пишуть їй повідомлення. Артистка обурилася риторикою передплатників, які намагаються нав'язати свою думку, критикують патріотичну позицію Денисенко. Вона просить їх відписатися і не витрачати її час і нерви.

Також акторка відповіла на закиди у тому, що вона нібито знімається у російських проектах. Наталка наголосила, що це російські артисти приїжджають працювати в Україну, а потім купують український продукт, який транслюють в РФ.

Нагадаємо, українські знаменитості активно заявляють у мережі про свою позицію, підтримують передплатників та своїм прикладом показують, що не варто панікувати. Святослав Вакарчук дав спонтанний концерт у Києві. А лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк вийшов на мітинг у Маріуполі на підтримку цілісності України.

Фото instagram.com/natalka_denisenko

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