«Настав час сказати своє слово»: Алан Бадоєв звернувся до російських друзів після заяви Путіна про визнання «ЛНР»

Відомий режисер Алан Бадоєв, який зняв кліпи для багатьох зірок шоу-бізнесу, звернувся в Інстаграм до російських знаменитостей і закликав їх не мовчати про агресію Путіна, про визнання ним самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». На тлі загостреної ситуації на сході України режисер просить «сказати своє слово».

«Мої друзі, колеги, артисти, люди, яких я поважаю і які поважають мене. Ті, хто в Росії. Настав час сказати своє слово. Ви і є Росія, і її вчинки — це теж ви», — написав режисер.

До звернення в сторіс Бадоєв прикріпив пронизливий кліп «У чистім полі», який він зняв для Марії Яремчук.

Також Бадоєв відзначив висловлювання російського журналіста Юрія Дудя, який засудив війну та підтримав українців.

Нашу країну підтримали Лія Ахеджакова, лідер «Машини часу» Андрій Макаревич засудив агресивну політику Кремля.

Лідер «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов звернувся з листом до росіян, які думають, і закликав їх не мовчати.

Фото instagram.com/alanbadoev

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