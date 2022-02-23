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Шоу-бізнес

Ірина Федишин стала лялькою

18:19 23 лютого 2022
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка відпочила із сім'єю на Мальдівах, отримала від шанувальників оригінальний подарунок. Їй прислали авторську колекцію ляльок, які точнісінько повторюють її концертні костюми. Іменним подарунком зірка похвалилася на своїй сторінці в Інстаграм.

«У мене з'явилася ціла колекція іменних ляльок Ірини Федишин. Дуже вразив такий подарунок від моїх друзів. На підприємстві м'яких іграшок розробили спеціальну колекцію, детально скопіювавши аж 5 моїх концертних образів», — написала Ірина під фото.

Ляльки справді дуже схожі на співачку.

Раніше Ірина Федишин показала як займається домашнім господарством, готує для родини вареники. Артистка успішно поєднує сім'ю та гастрольну діяльність, виховує синів та їздить країною з концертами.

Фото instagram.com/irynafedyshyn

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