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«Немає прощення тому, хто вбиває безневинних», — Даніель Салем зворушливо звернувся до маленької доньки

10:44 3 березня 2022
Даніель Салем

Ведучий каналу «Україна» Даніель Салем, як і багато відомих артистів, вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів, заради миру та заради майбутнього дітей. У Даніеля підростає маленька донька Маша. Салем показав, як спілкується з нею по відеозв'язку.

«Немає прощення тому, хто хоче відібрати в тебе твоє. Немає прощення тому, хто вбиває безневинних. Немає прощення тому, хто розділяє близьких на невизначений час! Але нічого … Легко здобуте щастя не може тривати довго. Тому ми зараз пройдемо всі ці муки і насолодимося нашою перемогою. На століття! Насолодимось усією Нашою країною з кожним Українцем! А ти будеш мучитися вічність у цьому житті та в іншому, у потойбічному, і це буде нескінченно», — написав ведучий програми «Зірковий шлях» під відео.

Також Даніель закликав людей допомагати одне одному, допомагати нашій армії та територіальній обороні. Він упевнений, що разом ми обов'язково переможемо.

Раніше Андрій Данилко звернувся з Києва до українців та назвав путінського пропагандиста Соловйова каструлею.

Відомі українські блогери звернулися до російських та показали на відео наслідки путінського «порятунку».

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