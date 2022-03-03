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Україна різко вирвалася в лідери «Євробачення»: букмекери беззастережно віддають перемогу Kalush Orchestra

11:52 3 березня 2022
Євробачення – логотип

Україна здобула безпрецедентну підтримку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Після нападу Росії на Україну європейська спільнота активно віддає свої голоси за нашого представника — гурт Kalush Orchestra з піснею «Стефанія».

За оновленими прогнозами букмекерів колектив став беззаперечним лідером. Про це повідомляється на офіційному сайті Eurovision World.

Букмекери оцінюють шанси України на перемогу у 25%. На другому місці опинилися представники Італії. Імовірність їхньої перемоги оцінюють у 17%.

На третьому місці опинилась Швеція (6%), Греція — на четвертому, Швейцарія — на п'ятому.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка усунула Росію від участі в конкурсі.

«Євробачення» відбудеться у травні 2022 року в італійському місті Турін.

Переможниця «Євробачення» Джамала разом із маленькими дітьми була змушена пішки переходити кордон України, щоб урятуватися від війни.

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