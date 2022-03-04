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«Коли ворог побачить такого типа, подумає, що він уже в пеклі», — музикант Kalush Orchestra пішов захищати Київ

13:24 4 березня 2022
Kalush Orchestra

Представник України на «Євробаченні», гурт Kalush Orchestra приєднався до оборони своєї країни від російського окупанта. Колектив зайнявся волонтерською діяльністю, допомагаючи тим, хто потребує транспорту, притулку, ліків. А один із музикантів — МС КилимМен вступив до лав територіальної оборони ЗСУ. Він захищатиме Київ від ворога.

Про це артисти розповіли на своїй сторінці у Instagram.

«Йо, вчора писав про нашу волонтерську організацію і чим ми займаємося. А килим у цей час на передовій, і це не прикол. Найімовірніше, коли ворог побачить такого типу, то подумає, що він уже у пеклі», — кажуть музиканти.

Українські знаменитості один за одним йдуть до лав тероборони. На захист зі зброєю в руках стали актори, артисти балету, режисери та музиканти — Віктор Бронюк із гурту ТIК, телеведучий Даніель Салем, соліст Національної опери Олексій Потьомкін.

Наші артисти звертаються до російських колег, просять їх не мовчати про війну, зупинити знищення українського народу. Але у відповідь частіше набувають нерозуміння і навіть загрози. Таке повідомлення одержав продюсер Потап.

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«Коли ворог побачить такого типа, подумає, що він уже в пеклі», — музикант Kalush Orchestra пішов захищати Київ

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