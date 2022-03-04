«Коли ворог побачить такого типа, подумає, що він уже в пеклі», — музикант Kalush Orchestra пішов захищати Київ

Представник України на «Євробаченні», гурт Kalush Orchestra приєднався до оборони своєї країни від російського окупанта. Колектив зайнявся волонтерською діяльністю, допомагаючи тим, хто потребує транспорту, притулку, ліків. А один із музикантів — МС КилимМен вступив до лав територіальної оборони ЗСУ. Він захищатиме Київ від ворога.

Про це артисти розповіли на своїй сторінці у Instagram.

«Йо, вчора писав про нашу волонтерську організацію і чим ми займаємося. А килим у цей час на передовій, і це не прикол. Найімовірніше, коли ворог побачить такого типу, то подумає, що він уже у пеклі», — кажуть музиканти.

Українські знаменитості один за одним йдуть до лав тероборони. На захист зі зброєю в руках стали актори, артисти балету, режисери та музиканти — Віктор Бронюк із гурту ТIК, телеведучий Даніель Салем, соліст Національної опери Олексій Потьомкін.

Наші артисти звертаються до російських колег, просять їх не мовчати про війну, зупинити знищення українського народу. Але у відповідь частіше набувають нерозуміння і навіть загрози. Таке повідомлення одержав продюсер Потап.

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