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«Я зроблю все, щоб світ дізнався про злочини»: Джамала розгорнула інформаційний фронт у Європі та збирає гроші для ЗСУ

11:37 5 березня 2022
Джамала

Українська співачка Джамала, яка з двома маленькими дітьми змушена була покинути Україну через напад Росії, розгорнула інформаційну війну в Європі. Переможниця «Євробачення» зупинилася у своєї сестри у Стамбулі. Залишивши дітей у безпеці, вона вирушила до Європи, щоб на весь світ розповісти правду про те, що діється на її батьківщині.

«Я закликаю європейські країни об'єднатись проти агресора так, як це роблять українці вдома.

За останні дні я евакуювала дітей, залишила їх у Стамбулі та почала воювати проти агресора по-своєму. Інтерв'ю за інтерв'ю. Ефір за ефіром. Британія, Іспанія, Франція… Я зроблю все, щоб світ дізнався про злочини, що творяться вдома", — каже Джамала.

Співачка організовує спеціальні виступи у Німеччині та Румунії у рамках національних відборів на «Євробачення». Усі кошти, зібрані через SMS-голосування, будуть передані українській армії.

«Знаєте, пісня „1944“, на жаль, набула для мене нового значення. Але ми переможемо. Знову. Слава Україні! Героям слава!», — пише Джамала.

Раніше голлівудські актори Міла Куніс та Ештор Кутчер пожертвували Україні 3 млн доларів, а також збирають гуманітарну допомогу нашій країні.

Російська актриса Чулпан Хаматова та багато інших закликали Путіна зупинити війну в Україні.

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