Незважаючи на війну: Україна візьме участь у «Євробаченні»

Незважаючи на війну в Україні, яку розгорнули на нашій землі російські окупанти, переможець національного відбору гурт KALUSH Orchestra візьме участь у «Євробаченні». Організатори знайшли прийнятний формат виступу для українського учасника за обставин, що склалися. Група запише відео свого номера, а у разі перемоги — вирушить на конкурс у Турін. Про це йдеться на офіційній сторінці «Євробачення Україна» у Facebook.

«Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, наша делегація вирушить до Італії та заспіває наживо на всю Європу!», — йдеться у повідомленні.

Наразі музиканти перебувають в Івано-Франківську, займаються волонтерською діяльністю, допомагають людям знайти тимчасовий притулок, ліки, транспорт, щоб дістатися безпечних місць.

Соліст KALUSH Orchestra упевнений, що вони обов'язково виступлять на «Євробаченні» і посядуть перше місце, щоб «показати ще раз усьому світові, що українці не лише сильна, а й талановита нація».

Перемогу на конкурсі прогнозують і букмекери. За останніми прогнозами KALUSH Orchestra лідирує з великим відривом.

Тим часом музикант гурту Килим вступив до лав тероборони ЗСУ та зі зброєю в руках захищає Київ.

Росію від конкурсу відсторонили.

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