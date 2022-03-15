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«Сльози на землі»: Олег Винник у чуттєвому кліпі показав, на що російські окупанти перетворили Україну

13:09 15 березня 2022
Олег Винник

Популярний співак Олег Винник, який раніше звернувся до українців, випустив кліп на свою пісню «Сльози на землі» (2019), слова якої актуальні в нинішніх умовах війни. Артист показав, якою була Україна до нападу російської армії та що принесли на нашу землю окупанти після віроломного вторгнення — обстріли, зруйновані будинки, школи, садочки, лікарні.

Міста України, в яких кипіло життя, перетворилися на сірі руїни, що обгоріли, наповнилися горем і смертями.

Також Олег Винник звернувся до матерів російських та білоруських солдатів із закликом зупинити кровопролиття в Україні.

Раніше потужну пісню «Я — Україна» випустили Потап та Настя Каменських.

Фото Інстаграм Олега Винника

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