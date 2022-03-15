Понад 10 тисяч одиниць: Андре Тан прозвітував, скільки одягу пошив для наших захисників

Відомий український дизайнер Андре Тан, який під час війни замість модного вбрання шиє обмундирування для наших захисників, за два тижні відшив понад 10 тисяч одиниць одягу та обмундирування. Це спальні мішки, флісові кофти, штани, жилети, розвантаження, спідня білизна, плащ-намети, балаклави.

«Саме стільки за 2 тижні змогли пошити та віддати безкоштовно одиниць одягу нашим бійцям, нашим захисникам. Без вихідних, без перепочинку! Щодня десятки наших бджіл по всій країні працюють для того, щоб забезпечити нашу непереможну армію необхідним одягом та захистом!» , — пише Андре Тан.

Дизайнер подякував усім, хто допомагав закуповувати тканини та фурнітуру, без вихідних сидів за швейною машинкою.

«Російські танкісти мерзнуть у своїх консервах-танках, наші хлопці їх „красиво“ знищують, одягнені в теплі, стильні, молодіжні речі», — говорить Тан.

Раніше Олег Винник випустив кліп «Сльози на землі», в якому показав, на що російські окупанти перетворили нашу квітучу Україну.

Також Потап та Настя Каменських випустили чуттєву пісню «Я — Україна».

Фото Інстаграм Андре Тана

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