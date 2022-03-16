«Я кажу НІ»: Наталія Могилевська звернулася до світу патріотичною піснею

Народна артистка України Наталія Могилевська у складний воєнний час підтримала своїх співвітчизників та звернулася до світу патріотичною піснею «Я кажу ні». Зірка переспівала свій знаменитий хіт «Місяць» (1999), автором слів якого є Юрій Рибчинський.

Наталя наповнила композицію новими, актуальними змістами, патріотизмом та змонтувала кліп. Могилевська каже категоричне НІ «жахливій цій війні» та співає про те, яким бачить мирне небо над Україною.

«Молюсь за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ та Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону та захищає собою столицю. А Донецьк, Луганськ, Крим… За всі міста України, за людей моїх рідних — і живих, і за тих, хто вже пішов. Молюсь за вас усім серцем!» — пише Могилевська.

Вона також подякувала своєму вчителю Юрію Рибчинському.

«Дякую моєму вчителю, великому генію української поезії — Юрію Євгеновичу Рибчинському за ці прекрасні слова до моєї пісні «Місяць». Сьогодні цей message працює зовсім по-іншому: «Я кажу ні жахливій цій війні», — каже Могилевська.

Раніше патріотичну пісню «Я — Україна» випустили Потап та Настя Каменських.

Також Олег Винник у своїй пісні «Сльози на землі» показав, на що російські окупанти перетворили нашу квітучу Україну.

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