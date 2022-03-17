«Це найстрашніше у моєму житті»: Святослав Вакарчук показав відео із пораненими дітьми з Маріуполя

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який виконав «Червону руту» у харківському метро, приїхав до клініки в Запоріжжі, щоб підтримати поранених унаслідок ворожого обстрілу. Особливо музиканта вразили постраждалі діти, які отримали важкі травми, коли намагалися виїхати «зеленим коридором» з Маріуполя. За словами Вакарчука, це найстрашніше, що йому доводилося бачити в житті.

«Я сьогодні побував у лікарні в реанімації, там, де рятують життя тих діток, яких учора російські нелюди розстріляли прямо в гуманітарному коридорі. Деякі з цих діток уже втратили руки чи ноги, деякі в принципі перебувають на межі життя чи смерті. Це страшні речі. Але я вважаю їх треба показувати і, в першу чергу, показувати росіянам, щоб вони бачили, що їхня влада, і вони своїм мовчанням роблять з нашою країною», — сказав Вакарчук у програмі «Сніданок з 1+1».

«Не знаю, чи є ще сенс шукати людяності там, але одне відео записав для матерів російських убивць», — додав музикант.

Святослав і надалі має намір відвідувати українців у різних містах, щоб підтримати їхній моральний дух.

«Ми привозимо якусь допомогу. Це дуже важливо, і важливо, щоб більше відомих людей приходили до українців. Учора я виступав під землею в метро Харкова, сьогодні виступав для запорізького госпіталю на вулиці в них. Де я завтра виступатиму — один Бог знає …», — сказав Вакарчук.

Також він повідомив, що відіграє великий концерт з нагоди перемоги та мріє про мир, щоб усі українці могли обійняти своїх рідних. Сам він також мріє побачити сім'ю, маленького сина.

«Мені хочеться побачити мою сім'ю, я вже давно їх не бачив. Це найголовніше», — сказав музикант.

Раніше Святослав Вакарчук виступив перед вимушеними переселенцями на вокзалі у Львові. А також влаштував імпровізований концерт біля пам'ятника Дюку.

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