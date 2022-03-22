«Треба поїхати у рф і наваляти путіну»: Олена Кравець розповіла, як її діти сприйняли війну

Подруга Володимира Зеленського та учасниця «Кварталу 95» Олена Кравець розповіла, що через війну в Україні їй довелося поїхати разом із дітьми та батьками за кордон, а її чоловік лишився у Києві, через що вона дуже переживає.

Своїми почуттями Олена поділилася в ефірі «Сніданок. Онлайн».

За словами актриси, її молодші діти, 5-річні Ваня та Катя, перебувають разом з нею за кордоном. При цьому вони розуміють, що знаходяться не вдома, і дуже переживають через те, що відбувається.

«Ваня все відчув дуже швидко. Я спочатку намагалася знайти слова, пояснювала, чому ми ночуємо не вдома, чому переїжджаємо. А потім він сказав: «Мамо, а там у Києві вибухи? Це на нас Росія напала?» Я зізнаюся, що навіть трохи затремтіла… Син каже: «Так треба нам не сюди їхати, а в Росію. І там їм все сказати в очі та президентові наваляти», — розповідає акторка.

А її дочка Катя більше закривається від зовнішньої інформації, їй досить добре від того, що вона бачить близьких поряд із собою.

«Але вони дуже хочуть додому, як і ми всі. І я їх запевняю, що ми скоро повернемося, всі будемо разом і буде багато роботи у Києві, треба буде відновлювати наше місто та країну», — розповіла акторка.

Олена зізналася, що зараз дуже нудьгує за весняним Києвом, людьми і життям, коли ти не рахував дні. Також вона анонсувала низку благодійних концертів у Європі, а всі зароблені гроші пообіцяла надіслати нашій країні.

Раніше співачка Тіна Кароль виступила у найбільшому благодійному концерті в історії Польщі на підтримку України. Було зібрано понад 42 мільйони гривень, всі кошти будуть надіслані на допомогу Україні під час війни.

А на концерті у Берліні з Джамалою та Наталією Кличкою зібрали понад 10 млн євро для України.

Фото Олени Кравець із соціальних мереж

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