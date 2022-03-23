Слідом за російським кораблем: ім'я Ані Лорак більше не буде «паплюжити» Алею зірок у Чернівцях

Співачка Ані Лорак, яка живе в Москві, за 28 днів війни так і не знайшла часу відкрито виступити проти російської агресії і обмежилася незрозуміло кому адресованими постами в соцмережах. Тому на батьківщині співачки — у Чернівцях — було вирішено назавжди прибрати ім'я Лорак із міської Алеї зірок. Про ухвалене рішення повідомив секретар виконкому міськради Чернівців Сергій Добржанський. За його словами, зірка Ані Лорак йде «слідом за російським кораблем».

Алея зірок у Чернівцях знаходиться на площі перед обласним музично-драматичним театром. Зірка Ані Лорак з'явилася там після успішного виступу артистки на «Євробаченні» у 2008 році. Після того, як Кароліна поїхала до Москви і почала активно будувати кар'єру в Росії, зірку співачки періодично псували вандали. Міській владі довелося встановити на порожньому місці знак Чернівців.

Аналогічно з Алеї зірок забрали зірку оперного співака Василя Герелла. Він продовжує виступати в Росії та з'явився на концерті з приводу річниці російської окупації Криму.

У Раді пропонують позбавити Ані Лорак звання народної артистки України, а Василя Герелла — заслуженого артиста. Також депутати закликають виключити з числа «народних» та «заслужених» Миколу Баскова, Володимира Бортка, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Світлану Лободу та Таїсію Повалій.

На відміну від Ані Лорак, її колишній чоловік Мурат Налчаджіоглу не обмежився антивоєнними закликами в соцмережах, а збирає гуманітарну допомогу для постраждалих в Україні.

Фото anilorak_dobro/instagram

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