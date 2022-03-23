«Їздити Україною та надихати людей»: Святослав Вакарчук, який вступив до лав ЗСУ, отримав наказ

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який своїми виступами підтримує українців у різних містах країни, вступив до лав ЗСУ та отримав спеціальний наказ. У коментарі «Радіо Свобода» музикант розповів, що отримав звання лейтенанта та виконує завдання Львівської військово-цивільної адміністрації.

«Львівська ВДА в буквальному сенсі дала мені відрядження їздити Україною та надихати людей. Так це виглядає. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно, захищатиму країну зі зброєю в руках», — сказав Вакарчук.

Музикант вважає, що зараз, коли в країні йде війна, коли російська армія вбиває наших громадян, не час для півтонів. І кожен має робити все можливе для перемоги.

«У війні всього два кольори: чорний і білий. І або ти на білому боці і ти захищаєш свою державу і тоді ти робиш все для цієї перемоги і кладеш на вівтар перемоги свою знаменитість, свої знання, свої спортивні здобутки і так далі. Або ти на чорному боці і хтось, хто не допомагає, а каже: я тут ні до чого — він допомагає ворогові. Все зрозуміло», — прокоментував Вакарчук.

А ті, хто росіяни, хто тільки зараз, і дуже обережно намагається висловити свою думку, втратили момент.

«Вони пропустили момент, коли могли впливати на ситуацію, коли їхнє слово було чогось варте. Коли я просив їх говорити про це у 2014−2015 роках — вони мовчали. Говорили, що їм ще жити в цій країні, а закінчилося тим, що вони поїхали з цієї країни тепер і невідомо, чи повернуться, бо їхнє сумління не дозволяє їм це терпіти. Але зробити вони нічого не можуть. Принаймні, так вони вважають», — зазначив Святослав.

Також він запевнив, що після спілкування з добровольцями батальйону «АЗОВ» ще більше переконався, що Україна обов'язково переможе. Дуже скоро.

Вакарчук, як і всі українці, мріє, щоб на нашій землі скоріше запанував мир, щоб сім'ї возз'єдналися, а він міг обійняти свого маленького сина.

Нагадаємо, з перших днів війни Святослав Вакарчук їздить містами України, виступає перед нашими захисниками, медиками, переселенцями, у клініках та військових шпиталях. Він вийшов у центр розбомбленого Харкова та заспівав для людей у метро. Підтримав мешканців Одеси, влаштувавши імпровізований концерт біля пам'ятника Дюку.

Але найбільше музиканта вразив візит до запорізького шпиталю, де рятують поранених дітей, які «зеленим коридором» намагалися залишити оточений Маріуполь.

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