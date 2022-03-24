«Немає страшнішого, ніж коли твою рідну людину ховають чужі люди»: Даша Астаф'єва розповіла, як переживає війну

Популярна українська співачка та актриса, зірка Playboy Даша Астаф'єва під час війни залишається у Києві, не панікує, а допомагає іншим — підтримує людей похилого віку, щодня готує їжу для наших захисників, чистить мішки картоплі.

«Я — людина, яка не вміє відпочивати. І зараз це мій у мирному житті недолік — найбільший порятунок! Дякую кожному, хто забув, як боятися, робить те, що вміє. Хто прокидається вранці і каже мені телефоном: „Залишаємося в Києві, тут наш дім“. Хто щодня заспокоює мене, ревучу й захлинаючу сльозами», — каже Даша Астаф'єва.

Щодня вона засинає приблизно о третій годині ночі, прокидається близько восьмої, збирається і з холодним серцем займається своїми справами — вигулює улюблених собак у порожньому місті, а потім йде на кухню столичних ресторанів, які готують їжу для нужденних і наших захисників. Каже, особливо їй подобається чистити картоплю, це заспокоює нерви.

По дорозі Даша зустрічає самотніх людей похилого віку, які наважилися вийти з укриттів через голод, у пошуках їжі. Особливо Астаф'єву вразила бабуся, яка вибирала крихти хліба з годівниці для птахів. Це розриває серце! Отак виглядає російська «спецоперація»! Тому, зустрічаючи на вулицях людей похилого віку, Даша дає їм гроші, щоб вони могли купити продукти.

«Я давно знала, що буде ця війна, що буде так страшно, але чомусь до останнього не вірилося. А куди б я поїхала? Мені нікуди їхати. Мій дім тут. Мої рідні тут. Я знаю, що все одно мусить хтось не залишатися ж боягузом, не залишатися ж зрадником. Я людина з простої сім'ї, мені не страшно виходити. Мені нічим дорожити: сім'ї немає, дітей немає, є собаки — вони не бояться, ходять зі мною. Тому я намагаюся використовувати свій ресурс, допомагати людям. Сумно, сама ночами реву, але знімаю смішні історії, заспокоюю людей», — розповіла Астаф'єва в інтерв'ю Наталі Влащенко (канал «Україна 24»).

Даша не розуміє тих, хто покинув Україну, особливо чоловіків.

«Можна було відвезти сім'ї, але вони тікали просто, як зрадники. Я часто роблю пости за певними зборами й нещадно використовую мат. Свої дупи товсті вивезли. Пересилайте гроші, бо постійно щось потрібно», — наголосила Астаф'єва.

Сама вона їхати нікуди не збирається. Каже, робитиме все можливе для наближення перемоги. Під час війни в Астаф'євої сталася трагедія в сім'ї — померла її бабуся. Але через ситуацію, що склалася, артистка не змогла поїхати на похорон.

«Мабуть, немає нічого страшнішого, ніж коли твою рідну людину ховають чужі люди. Я ніколи не ховала нікого, збирала, допомагала, але щоб так… «, — сказала Даша.

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