«Підриватиму ворога, кидатися на нього з ножем»: Олексій Суханов записався в тероборону

Ведучий програми «Говорить Україна» Олексій Суханов приєднається до воїнів тероборони Києва. Він написав заяву, підписав контракт та готовий захищати столицю зі зброєю в руках. Олексій, наголошує, що не збирається їхати зі столиці й робитиме все можливе заради перемоги.

«Я в руках не тримав автомата, але вийду, підриватиму ворога, кидатимуся на нього з ножем. Відстоюватимемо Україну до останнього, бо це країна, в якій я хочу жити і яку вибрав ще 2014 року. Я вибрав її для життя, і хочу, щоб воно було вільним, не путінським, а європейським», — каже Суханов.

Ціна цієї свободи, європейського вибору виявилася надто високою для українців. Олексій, який народився в Росії, але відмовився від громадянства агресора, поділяє ці цінності і готовий боротися за них не лише на інформаційному фронті.

«Україна сьогодні є символом не лише честі, а й мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір, якою буде Україна, куди рухатиметься і як житиме. Мені хочеться, щоб кожен із нас, дивлячись на те, що робить український народ, як він відчайдушно бореться за своє право, запитав себе: а наскільки здатні бути мужніми та принциповими ми? Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен з нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важливою є свобода, незалежність, принципова позиція та відстоювання її, від найменших деталей до важливих державних моментів. Заради цього й гинуть, на жаль, не лише солдати, а й мирне населення, зокрема й діти», — сказав Суханов в одному з інтерв'ю.

Раніше в тероборону Одеси вступив телеведучий Даніель Салем. Також до лав ЗСУ вступив Святослав Вакарчук, який отримав спеціальний наказ підтримувати українців у різних містах.

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