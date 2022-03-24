Григорій Чапкіс проти путіна: син та онука відомого хореографа прийшли на допомогу Україні

Син легендарного українського танцюриста Григорія Чапкіса Грег, який мешкає у США, вирішив підтримати пам'ять батька, використавши для цього елементи танцю у своїй новій постановці.

Так, представляючи новий танець у Каліфорнії, Грег підняв над танцювальною групою український прапор — символ вільного та нескореного росією світу.

Фоловери хореографа в Україні щиро подякували йому за підтримку батьківщини батька.

У свою чергу, онука Григорія Чапкіса, Ольга Софрончик, також опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, у якому розповіла про злочини російської хунти проти України.

Пізніше вона закликала російського президента путіна одуматися та зрозуміти безглуздість своїх злочинів в Україні.



Нагадаємо, лідер популярного українського гурту «Антитела» Тарас Тополя, який разом із музикантами вступив до лав територіальної оборони, записав відеозвернення до знаменитого британського співака Еда Ширана, який візьме участь у благодійному концерті на підтримку України з пропозицією зробити телеміст Київ-Бірмінгем та заспівати разом.

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