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Григорій Чапкіс проти путіна: син та онука відомого хореографа прийшли на допомогу Україні

20:19 24 березня 2022
Грег із батьком

Син легендарного українського танцюриста Григорія Чапкіса Грег, який мешкає у США, вирішив підтримати пам'ять батька, використавши для цього елементи танцю у своїй новій постановці.

Так, представляючи новий танець у Каліфорнії, Грег підняв над танцювальною групою український прапор — символ вільного та нескореного росією світу.

 

Фоловери хореографа в Україні щиро подякували йому за підтримку батьківщини батька.

У свою чергу, онука Григорія Чапкіса, Ольга Софрончик, також опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, у якому розповіла про злочини російської хунти проти України.

 

Пізніше вона закликала російського президента путіна одуматися та зрозуміти безглуздість своїх злочинів в Україні.

Нагадаємо, лідер популярного українського гурту «Антитела» Тарас Тополя, який разом із музикантами вступив до лав територіальної оборони, записав відеозвернення до знаменитого британського співака Еда Ширана, який візьме участь у благодійному концерті на підтримку України з пропозицією зробити телеміст Київ-Бірмінгем та заспівати разом.

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