«Готові виступати у бронежилетах та касках»: Тарас Тополя розповів про участь у благодійному британському концерті
Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який разом із музикантами вступив до лав тероборони, захищає країну не лише зі зброєю в руках. Він також веде війну на інформаційному фронті. Тарас разом із колегами записали відеозвернення до знаменитого британського співака Еда Ширана, який візьме участь у благодійному концерті на підтримку України. Хлопці запропонували зробити телеміст Київ-Бірмінгем та заспівати разом.
«Перед тим, як записувати відео, ми запитали у наших командирів дозволу. Наші побратими підтримали нас… Але вся ця історія з Едом Шираном — це швидше не про концерт, а про сигнал та інформаційний поштовх, щоб ще раз показати: незважаючи на все, Київ стоїть, ми тримаємось, дати бадьорості та впевненості людям. Це більше ідейна річ, ми бачимо, як у європейських медіа розноситься ця пропозиція, як вони радіють, що Україна не здається. Група у повному складі, з інструментами, ми готові у будь-якому форматі виступити, у бронежилетах та касках, або у смокінгах — це вже неважливо… Поки що немає офіційної реакції на відео, у разі вірусний момент, який зіграє на користь України», — розповів Тополя у «Сніданку з 1+1».
За словами Тараса, зараз група залучена у столичній теробороні та волонтерстві. Окрім учасників «Антитіл», до захисників приєдналося багато українських співаків та популярних особистостей. У тому числі танцівник Дмитро Дікусар, він став добровольцем з перших днів війни. Через місяць українського опору Дмитро з побратимами потрапив під авіаудар балістичними ракетами, завдяки професіоналізму керівництва військовим вдалося передислокуватися.
Колишній лідер групи «Тартак» Олександр Положинський прийшов у військкомат ще до початку війни та підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. Також лейтенантом ЗСУ став і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Багато хто вважав, що поїздки музиканта з виступами своєю Україною це волонтерство. Проте Святослав зізнався, що отримав спеціальний наказ.
Серед захисників є й письменники брати Капранови, репер Єрмак, танцівник та тіктокер Назар Граба, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, Фагот із ТНМК, Юрій Ткач, Нікіта Добринін, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Тритенко та інші.129
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