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Місяць війни в Україні: Лобода вперше заговорила про напад Росії

11:55 25 березня 2022
Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яку розкритикували за невизначену позицію та запропонували позбавити звання заслуженої артистки України, через місяць війни в Україні вперше прямо заговорила про напад Росії на нашу країну, про трагічні смерті наших громадян, руйнування міст, горе та сльози, які приніс на нашу землю агресор.

Лобода розповіла, що її тато, бабуся та родичі досі залишаються під Києвом. Артистка називає війну найбільшим злом на землі.

Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово «війна» увійшло в наше життя, в життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України.

Тисячі вбитих, ні в чому безневинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста та життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не поганий сон і не сценарій у жанрі антиутопії — це реальність, з якою неможливо змиритися.

Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну щодня, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зломить жодної армії у світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі!

Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу та сльози неможливо зупинити.

Найбільшим фізичним злом є смерть.
Найбільшим моральним злом є війна.
Яким би страшним не було наше сьогодні, Мир — це наше завтра!, — написала Лобода в Інстаграм.

Також вона повідомила, що продовжує надавати допомогу українцям за кордоном. Співачка з дітьми перебуває у своєму будинку в Європі. Раніше вона розповідала, що придбала нерухомість на березі моря.

Тим часом у Росії, де останні роки виступала Лобода, її внесли до чорного списку та заборонили будь-які виступи.

В Україні також вимагають позбавити звання заслуженої артистки Ані Лорак, яка жодного слова не промовила про війну в Україні. На батьківщині співачки, у Чернівцях, на Алеї зірок демонтували табличку з її ім'ям.

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