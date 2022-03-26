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Могилевська подякувала Монатику за бронежилет: «Сердечна ти моя людина!»

9:40 26 березня 2022
Могилевська подякувала Монатику за бронежилет: «Сердечна ти моя людина!»

Українська співачка Наталія Могилевська сердечно подякувала Дімі Монатику за врятоване життя людини з її команди.

Відеозвернення співачки з'явилося у Мережі.

«Дімо Монатик, сердечна ти моя людина! Хочу тебе подякувати за те, що ти купив хлопцям у Сумах бронежилети. І сьогодні один із цих бронежилетів врятував життя неймовірно добрій, теплій, дуже любій людині — нашому техніку-звукорежисеру Володі Бальову. У нього прилетіло кілька куль. Дякую тобі величезне — він залишився живим!» — розповіла артистка.

У ці дні співачка, що залишилася в Києві, підтримує жителів столиці, влаштовує для них спонтанні концерти в притулках і приносить туди воду. При цьому сама співачка залишається у своєму будинку, в якому немає підвалу, і зізнається — під час повітряної тривоги ховається під ліжком. Нещодавно в її Instagram з'явилося щемливе відео відвідування тимчасового укриття українців, які зуміли вибратися із справжнього пекла.

Нагадаємо, раніше дружина Діми Монатика зізналася, що сім'я ще до початку війни відлетіла до Барселони і перебуває там досі. На цьому ґрунті подружжя навіть встигло посваритися, бо артист хотів повернутися та захищати країну. Зараз пара допомагає українській армії та нужденним дистанційно, збираючи гуманітарну допомогу разом із волонтерами. Монатик включений до російського «чорного списку» як небажаний артист.

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