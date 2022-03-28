Жодного слова про країну-агресора в Україні: як пройшла церемонія вручення премії «Оскар» і хто отримав нагороду

Увечері 27 березня в Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія вручення премії «Оскар», найпрестижнішої кінонагороди у світі. Передбачалося, що організатори цього дійства дозволять президентові України Володимиру Зеленському звернутися до багатомільйонної аудиторії глядачів, які зазвичай дивляться пряму трансляцію нагородження лауреатів Американської кіноакадемії. На жаль, цього не сталося.

Не допомогло навіть емоційне інтерв'ю Шона Пенна, яке він дав напередодні телеканалу CNN. Знаменитий актор, лауреат двох премій «Оскар» (за головні ролі у фільмах «Таємнича річка» та «Харві Мілк»), закликав своїх колег бойкотувати церемонію в Лос-Анджелесі, якщо Зеленському не нададуть слово. Він також пообіцяв привселюдно знищити свої золоті статуетки. Пенн, який словом і ділом підтримує Україну, заявив, що «Оскар-2022» ризикує стати найганебнішим і найпринизливішим епізодом в історії світового кінематографа.

На жаль, чудового актора та людину з відкритою громадянською позицією не почули. Американська кіноакадемія та телеканал ABC вагалися до останньої хвилини. У результаті під час трансляції церемонії було показано короткий відеоролик з нарізкою кадрів, що демонструють жахи війни в Україні та закликом допомогти нашій країні. При цьому навіть не було названо країну-агресора!

Мало того, перед показом відео на сцену вийшла Міла Куніс. Популярна акторка, уродженка Чернівців, говорячи про війну, вголос не назвала країну, де народилася! Ніхто з тих, хто виходив 27 березня на сцену Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, не сказав уголос — «Україна!».

Вочевидь, про це подбали з якихось своїх міркувань режисери церемонії. Американські ЗМІ повідомляли, що кіноакадемія та ABC хочуть залишитися поза політикою. Водночас ведучі церемонії відпускали політичні жарти, але вони стосувалися виключно внутрішньої політики. Здебільшого дісталося республіканцям, яких у Голлівуді традиційно критикують.

Ще вдень 27 березня деякі західні газети повідомляли, що учасники та гості «Оскар-2022» причеплять до свого дорогого вбрання сині стрічки на знак солідарності з мільйонами біженців з України. Але навіть цього на червоній доріжці побачити не вдалося. У результаті 94-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії запам'яталася глядачам лише одним епізодом — ляпасом, який Вілл Сміт дав на сцені популярному коміку Крісу Року за жарт на адресу дружини актора Джади Пінкетт-Сміт. «Я захищатиму свою сім'ю!» — так пояснив Вілл свій вчинок.

Ляпас навіть затьмарив собою те, що Сміт переміг у номінації «Кращий актор» і отримав свій перший у житті «Оскар». Успіх йому принесла головна чоловіча роль у біографічній спортивній драмі «Король Річард».

Найкращим фільмом несподівано для багатьох стала драма «CODA: Дитина глухих батьків». Фільм отримав ще два «Оскари» — за найкращий адаптований сценарій та найкращу чоловічу роль другого плану (Трой Коцур).

Найкращим режисером Американська кіноакадемія назвала Джейн Кемпіон («У руках пса»). Свій перший «Оскар» отримала Джессіка Честейн за головну жіночу роль у картині «Очі Теммі Фей». Нагорода за найкращу жіночу роль другого плану дісталася Аріані Дебоуз (Вестсайдська історія).

Ще один помітний успіх — перший «Оскар» у кар'єрі британського актора та режисера Кеннета Брани. Він переміг у номінації «Найкращий оригінальний сценарій», який написав до свого фільму «Белфаст».

Шість «Оскарів» дісталося фантастичній епічній стрічці «Дюна», але вони зароблені картиною у технічних категоріях.

Найкращим повнометражним мультфільмом визнано «Енканто». Найкращим іноземним фільмом названо японську драма «Сядь за кермо моєї машини».

Раніше повідомлялося, що відомий голлівудський актор Орландо Блум допомагає українським біженцям у Молдові.

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