Крапівіна накинулася на Данилка через слова про ридаючу Лободу

Колишній продюсер і подруга Світлани Лободи, яка на 20-й день нападу путіна назвала це війною, Нателла Крапівіна вкотре стала на її захист і з притаманною їй різкою манерою накинулася на Андрія Данилка. У своєму недавньому інтерв'ю артист засумнівався в щирості сліз Світлани та інших зірок, які ридають на камеру.

Коли я бачив цих плачучих зірок, мене це дратувало, у мене не було співчуття. Може, я така людина, яка бачить фальш. Коли ти бачиш 5 дубль, мене це дратує. Дай Бог, щоб я був не правий, але в мене таке відчуття", — сказав Андрій Данилко в інтерв'ю Ірині Шихман у її проекті «А поговорити?».

Це дуже зачепило Крапівіну. У відповідь вона примудрилася образити Анастасію Приходько та накинулася на Данилка, звинувативши його у зловживанні алкоголем та зароблянні дивідендів. Після цього вона почала перераховувати чесноти Лободи.

«Андрій Михайлович навіть у такий складний час не гребує заробляти політичні очки і дивіденди роздаючи інтерв'ю направо і наліво всім кому не ліньки слухати одне й те саме. Я все розумію про особисту позицію, але коли вся риторика зводиться до того, щоб тупо обкладати г* ном колег і за Оруелловским стандартом засуджувати тих, хто «рівніше», я запитую «а судді хто?», — обурилася Крапівіна.

Вона зазначила, що Лобода з командою перерахувала 1,5 млн. гривень до фонду «Маша» Маші Єфросініної, відправила до Латвії фуру з їжею та медикаментами для біженців, надала авто для волонтерів, які вивозили кинутих тварин, організувала вивіз сімей з гарячих точок, пожертвувала 5 тисяч євро волонтерам із Києва.

У коментарях Нателлі нагадали, що в Україні восьмий рік триває війна, яку розпочала росія. І всі ці роки Лобода мовчала про це, спокійно виступала в росії, платила податки, мовчала і перші 20 днів повномасштабного вторгнення, коли бомбардували Київ та інші міста. Мільйони українців згуртувалися зараз, допомагаючи одне одному, не дорікаючи, не випинаючи це.

Промовчала Крапівіна і про негарну історію з благодійним концертом 26 березня у Латвії, до якого «примазалася» Лобода. Через витівку української співачки спалахнув грандіозний міжнародний скандал. Лобода анонсувала свій виступ на благодійному концерті в Латвії на підтримку українців, розмістила своє фото на афіші.

«Завтра у Ризі в Міжпарку о 14:00 я виступлю на благодійному концерті на підтримку України. Спільно з Children's Hospital Foundation, Президентом Латвії та першої Леді країни ми зберемо кошти для гуманітарної допомоги всім, хто тимчасово залишив свої будинки в Україні та вимушено переїхав до Латвію: Я запрошую всіх прийти та виявити свою солідарність, стійкому та сильному духом та вірою українському народові!» — йшлося в повідомленні співачки.

А потім Лобода повідомила, що захід скасовується через погодні умови.

Насправді концерт у Ризі відбувся, але без Лободи. Як заявили в посольстві України в Латвії, організатори не включили артистку до списку учасників.

«Організаторами концерту було прийнято рішення не включати виступ співачки у програму цього заходу, беручи до уваги її багаторічну діяльність у росії та для росії, у той час, коли кремль здійснив окупацію українського Криму та Донбасу, вчиняв вбивства українських військових та мирного населення на Сході України», — повідомило посольство України в Латвії у Facebook.

Раніше Світлана Лобода відреагувала на пропозицію позбавити її звання заслуженої артистки України, вона заявила, що не звертає уваги на критику, а продовжує допомагати українцям.

Нателлу Крапівіну запропонували позбавити російського громадянства через її висловлювання про війну в Україні.

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