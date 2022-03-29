«Те місце, де була совість, починає заростати хроном»: Станіслав Боклан жорстко висловився про мовчазних російських артистів

Народний артист України Станіслав Боклан, який раніше звернувся до росіян, жорстко висловився про колег з росії, які мовчазно підтримують агресію путіна. Актор вважає, що така позиція гірша за пропагандистів. Адже від таких людей не знаєш, чого чекати. Своїми думками Боклан поділився в інтерв'ю Наталії Влащенку (канал «Україна 24»).

«Я не намагався розібратися в їхніх головах, але гіпотетично припускатиму. Люди бояться втратити комфорт, посаду, ситість, заробітки тощо. І бояться втратити найголовніше — обласканість владою. Як тільки виникає ось це побоювання, тоді місце, де було совість, починає заростати хроном», — сказав в інтерв'ю Боклан.

Він вважає, що особистий комфорт для таких знаменитостей дорожчий за сумління.

«Як на мене, було б простіше і зрозуміліше, якби вони сказали, що за вбивства, за вв. Але це мовчання гнітить дуже страшно. На сьогоднішній день навіть неможливо уявити, що я з ними буду ще колись на одному майданчику працювати … «, — каже Боклан.

Великою трагедією для актора, як і для всієї країни, став Маріуполь, практично знищений нікчемними орками. Боклан, який пропрацював у Маріуполі десять років, не зміг стримати сліз, говорячи про драматичний театр, який став притулком та братською могилою для сотень жителів міста, дітей. Окупанти скинули на театр надпотужну бомбу, незважаючи на те, що перед будівлею було великими літерами написано «ДІТИ».

«Цього не можна пробачити, бо це неможливо зрозуміти», — каже артист.

Він залишається у Києві. Жалкує про те, що через вік не може вступити до лав ЗСУ, але намагається допомагати, чим може, щоб наблизити нашу перемогу, називає себе помічником тероборони.

«У нас є група людей, нам видають нестрашну зброю. Ми з рушницями стоїмо на деяких постах, стежимо за тим, щоб мародери не шурхотіли по чужих квартирах, чужих будинках. У нас достатньо чоловіків поза армійським віком. Але це люди, яким не байдуже, що відбувається в цій країні.

…Виходжу до соцмережі, намагаюся достукатися, докричатися. Спілкуюсь із усіма, хто залишився і не залишився. Намагаюся говорити про те, що ми переможемо", — розповів Боклан.

Раніше Потап відповів пропагандисту Безрукову віршем про війну в Україні.

Дочка пропутінського актора Машкова Марія засудила позицію батька та висловилася проти війни в Україні.

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