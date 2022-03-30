Остання роль Паші Лі: актор зіграв у пророчому фільмі Ахтема Сеітаблаєва «Мирний-21»

Відомий актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, який у лавах тероборони захищає Київ від загарбників, незадовго до початку війни зняв фільм «Мирний-21». Його прем'єра планувалася на квітень цього року. Але замість показів у кіно ми змушені спостерігати за іншими, страшними картинами війни.

Головну роль у фільмі Сеітаблаєва зіграв актор Паша Лі, який героїчно загинув у бою за Ірпінь. Ахтем каже, що не відразу повірив у смерть друга і до кінця не міг повірити в цю реальність. Вважав, що хтось жорстоко з нього пожартував.

«Ми довго думали, яким має бути позивний у його персонажа. Паша добре розбирався в єгиптології, ми хотіли щось пов'язане з символом воїна світла, тому прийшли до Осіріса. Напередодні прощання з Пашею, мені надійшло повідомлення, що прощання відбудеться саме в похоронному. будинку „Осіріс“. Я подумав, що, якщо зустріну його там, то дам йому в око, адже на якусь хвилину я подумав, що він нас „розводить“, хоча Паша б так жорстко не вчинив би з нами», — розповів Сеітаблаєв програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Режисер розповів, що знімали фільм у Василькові, де зараз відбуваються запеклі бої. Він бачить якесь пророцтво у своїх роботах.

«Хоч не знімай! Зняв „Хайтарму“ — почалася окупація Криму, „Мирний-21“ — та сама військова частина, „Осіріс“. Прем'єра мала відбутися у квітні цього року. Ми з командою, з якою знімали фільм, обговорюємо, наскільки все, що знімали, перегукується із сучасністю», — сказав Ахтем.

У «Мирному-21» йдеться про події червня 2014 року, коли бойовики терористичної «ЛНР» захопили держустанови та військові частини.

Нагадаємо, разом із Сеітаблаєвим також захищає столицю актор Олексій Трітенко.

Лідер гурту ТНМК Фагот розповів страшну реальність про російських мародерів, які тягнуть з українських будинків побутову техніку, килими та навіть унітази.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter